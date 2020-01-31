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Аренда недвижимости в Омске от собственника
Арендовать или купить недвижимость? Этот вопрос волнует людей, решивших поменять место жительства или открыть собственный бизнес. Он неизменно вызывает споры и высказывания противоположных точек зрения. Оба решения имеют право на существование. Но именно аренда последнее время уверенно вырывается вперед, доказывая свои преимущества. Рассмотрим их и мы.
Преимущества аренды недвижимости в Омске
Один из главных положительных моментов — не нужно единовременно извлекать большую денежную сумму из бюджета семьи или компании, чего не избежать при покупке.
Аренда офиса, квартиры, склада, помещения любого назначения, не привязывает человека или фирму к конкретному району. Изменились внешние условия — можно легко собрать вещи (оборудование, мебель), и в течение одного-двух дней переехать на новое место, более удобное и выгодное.
Все вопросы, связанные с содержанием помещения, ремонтом, благоустройством территории, уплатой налогов, необходимыми изменениями, которые рекомендуют различные надзорные органы, берет на себя арендодатель. Нет опасности, что возникнут незапланированные расходы. Траты легко прогнозируются, так как размер ежемесячных выплат прописан в договоре.
Еще одно преимущество — широкий выбор вариантов. Арендатор может остановится на том предложении, которое максимально подойдет для его целей, определиться с районом (окраина или центр), способом аренды (напрямую через собственника или с помощью посредника), размером платы. Покупка помещения с желаемыми характеристиками может затянуться, так как такой недвижимости может просто не быть в продаже.
Вы сможете оценить достоинства наема на практике, если будете анализировать каждое предложение, не пропуская ни одной детали. На что следует обращать внимание?
Рекомендации для будущих арендаторов
Представим, что вам нужна квартира — светлая, просторная, удобная, по возможности, недорогая... Выбирать мы ее будем по алгоритму, последовательно переходя от одного этапа к другому.
1. Изучаем место расположения.
Идеальный вариант, когда будущая жилплощадь находится недалеко от работы или учебы. Но такая ситуация крайне редка. Поэтому следует оценить близость квартиры от метро, остановок общественного транспорта. Важен уровень безопасности района, его освещение в темное время суток. Окружающая инфраструктура — предприятия и организации. Находящиеся рядом действующие заводы, аэродромы, железная дорога не добавят комфорта в ваше проживание. Также как стройка, различные ночные увеселительные заведения, круглосуточные магазины.
2. Оцениваем состояние подъезда: его чистоту, исправность дверей, окон, лифта. Составляем мнение о соседях
3. Знакомимся (по возможности) с хозяином.
Чтобы не оказаться на улице, выясняем: имеет ли право человек, назвавшийся собственником, сдавать квадратные метры. Проверяем состояние коммунальных платежей. Задолженности могут привести к отключению электричества, другими ограничительным мерам.
4. Осматриваем квартиру. Обращаем внимание на:
- посторонние запахи;
- состояние дверей, окон;
- исправность замков, бытовой техники, электрических розеток, канализации, кранов.
Учесть все параметры, несмотря на кажущуюся простоту сложно, но только так можно выбрать подходящий вариант.
Если нам нужен офис? Многие моменты на которые нужно обратить внимание при аренде такого помещения, перекликаются с уже названными, но с учетом специфики назначения.
1. Выбираем местоположение. Если сфера деятельности офиса связана с постоянным взаимодействием с клиентами, то лучший вариант — в центре Омска или недалеко от него. Определяемся с типом здания: жилое или нежилое, бизнес-центр или торгово-офисный комплекс.
2. Оцениваем инфраструктуру. В данном пункте нас интересуют: транспортная доступность организации для потенциальных клиентов, конкуренты, наличие парковки и заведений общественного питания.
3. Оцениваем состояние офиса (планировку, внутреннюю отделку, необходимость проведения ремонта и затрат на него) и инженерных коммуникаций (вентиляционных систем, водо-, теплоснабжения, интернет-подключения).
4. Выясняем, какие услуги входят в арендную плату, а за что нужно платить отдельно.
5. Уточняем возможность размещения рекламных материалов и навигации.
Это лишь некоторые параметры, которые должны быть учтены, чтобы бизнес был эффективным, приносящим выгоду и моральное удовлетворение. Подбор такой недвижимости силами непрофессионалов может занять длительное время.
Аренда склада — еще одна услуга, востребованная на территории Омска и области малыми и средними предприятиями. Каковы особенности выбора такой недвижимости?
1. Расположение склада оценивается по отношению к месту реализации продукции, которая на нем хранится.
2. В инфраструктуре важно наличие удобной транспортной развязки.
3. При осмотре обращаем внимание на площадь и высоту потолков, наличие и исправность вентиляции, отопления, системы противопожарной безопасности.
4. Склад, с охраной, видеонаблюдением и подъемным оборудованием находится в более выигрышной позиции.
Учесть все факторы самостоятельно без опыта такой деятельности и найти нужный вариант сложно. Логичным решением является обращение в компании, которые выполнят эту работу за вас: быстро, эффективно и недорого.
Наша команда возьмет все ваши заботы по подбору недвижимости на себя. На сайте Rusdom55.ru сотни предложений аренды от собственника в торгово-офисном комплексе «На Долгирева» и других многофункциональных центрах Омска. Демократичные цены от 300 рублей за квадратный метр наряду с другими достоинствами помещений заинтересуют самых взыскательных клиентов.
Почему мы? Без ложной скромности расскажем о преимуществах сотрудничества с нашей компанией.
Опыт работы в сфере недвижимости более двадцати пяти лет: мы знаем все нюансы и «подводные камни».
Предлагаем помещения в комплексах с удобным и выгодным местоположением: «На Долгирева» находится в центре Омска, в районе с высокой проходимостью, в шаговой доступности от остановки «Городок водников».
Подберем квартиру, офис (от 9 квадратных метров), отапливаемый или холодный склад (от 12 квадратных метров) от собственника с заданными вами параметрами.
Гарантируем доступ на территорию в любое удобное для вас время, наличие охраны и системы видеонаблюдения, бесплатной парковки.
Есть все современные технические средства коммуникации (телефон и интернет) в круглосуточном режиме.
Заключен договор с клининговой компанией об уборке помещений дважды в неделю.
Предусмотрена первичная регистрация по адресу торгово-офисного комплекса.
По всем возникающим вопросам можно обратиться к администрации, которая постоянно находится на связи.
Приятным бонусом будут бесплатные рекламные места на фасаде здания.
Вся деятельность по предоставлению услуг законна, документация (отчетная бухгалтерская и финансовая) в наличие.
Аренда квартир, офисов, складов от собственника в центре Омска с нашей компанией — это быстро, удобно, безопасно, недорого.
Вы еще сомневаетесь? Звоните, приезжайте — мы развеем ваши сомнения, ответим на все вопросы и подберем идеальный вариант.
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